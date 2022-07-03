Лавров отметил, что Лондон пытается найти предлоги для входа ВМФ в Черное море

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лондон пытается найти предлоги и создать условия для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море для последующего руководства освобождением зерна из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот кризис продовольственный используется в самых разных целях - не только в сфере пропаганды - обелить Украины и лишний раз навесить всех собак, извините за грубое выражение, на Москву. Но и если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам - они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Лавров подчеркнул, что на ситуации с продовольственной безопасностью многие пытаются спекулировать, "обвиняя Россию в том, в чем она абсолютно не виновата, и к чему она абсолютно непричастна".

В минувшую пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Киев блокирует выход в открытое море 70 зарубежных судов из 16 стран.

В конце июня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, Киеву нужно самому разминировать порты. Кроме того, Путин отметил, что доля украинского продовольствия, в том числе пшеницы, на мировом рынке слишком мала для того, чтобы влиять на глобальную ситуацию с продовольствием.