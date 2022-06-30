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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия не препятствует вывозу украинского зерна, Киеву нужно самому разминировать порты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

"Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном. Мы гарантируем обеспечение безопасности", - пояснил Путин.

Он также обратил внимание на "другие возможности вывоза" украинского зерна. "Через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря", - сказал Путин.

Президент РФ сообщил, что страна в текущем году готова экспортировать 50 млн тонн зерновых.

"В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн зерновых, а в этом году готовы будем поставить примерно 50 млн тонн", - сказал он.

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Владимир Путин
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