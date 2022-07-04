В Верховный суд ДНР направлена кассация на смертный приговор марокканцу Брагиму Саадуну

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Донецке обжалован смертный приговор подданному Марокко Брагиму Саадуну, который попал в плен вместе с двумя британцами, сообщила его адвокат Елена Веснина.

"В Верховный Суд ДНР подана кассационная жалоба на приговор Брагиму Саадуну от 9 июня 2022 года (исключительная мера наказания - смертная казнь)", - заявила Веснина в понедельник "Интерфаксу".

Ранее 29 июня Юлия Церковникова - адвокат приговоренного к казни британца Шона Пиннера - сообщила "Интерфаксу" о поданной кассационной жалобе на решение суда. В случае ее отклонения защита напишет прошение о помиловании.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Пиннера, а также марокканца Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.