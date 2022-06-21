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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Лондон обратился к Москве из-за смертного приговора двум британцам в ДНР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Великобритания направила России ноту в связи со смертным приговором, вынесенным судом ДНР двум подданным королевства, однако тон и содержание ноты не вызывают у Москвы желания взаимодействовать с Лондоном по этому вопросу, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных и поучительных выражениях, что она не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, в ноте заявлено, что Москва обязана соблюдать права задержанных. "Никаких признаков диалога я не усмотрел. Тем более, что надо обращаться к той юрисдикции, где находятся эти военные - в ДНР. Наша рекомендация остается той же", - добавил посол.

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна к смертной казни за наемничество.

После этого власти Великобритании выразили серьезную обеспокоенность вынесением смертных приговоров. "Конечно, мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях", - заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Он подчеркнул, что "согласно Женевской конвенции военнопленные имеют право на неприкосновенность, их не должны судить за участие в боевых действиях".

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что осужденные в ДНР британцы не являются военнопленными. "Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Великобритания ДНР
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