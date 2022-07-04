В ДНР обжалован смертный приговор британцу Эйдену Аслину

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Донецке обжалован смертный приговор подданному Великобритании Эйдену Аслину, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его адвокат Павел Косован.

"Кассационная жалоба на приговор сегодня была подана", - сказал Косован.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.