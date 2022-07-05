Главой британского Минздрава стал Стивен Баркли

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новым министром здравоохранения Великобритании назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли, информирует The Telegraph.

Баркли сменит на посту Саджида Джавида, который ранее во вторник объявил об отставке.

По данным The Telegraph, новым главой британского Минфина может стать министр образования Надхим Захави. Он может прийти на смену Риши Сунаку, который также подал в отставку.

Даунинг-стрит опубликовал послания британского премьера Бориса Джонсона, адресованные Джавиду и Сунаку, в котором он похвалил министров за то, что они не уклоняются "от жестких решений".

"Нам вас будет очень не хватать", - заявил Джонсон.

Ранее во вторник глава Минфина Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид заявили, что уходят в отставку, поскольку считают, что британскому правительству необходимы изменения. Вслед за министрами об отставке объявили еще несколько консерваторов.

В июне консерваторы не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения недоверия Джонсону в связи со скандальными вечеринками на Даунинг-стрит в период локдауна из-за COVID-19. Джонсон остался на посту премьер-министра, однако недоверие ему выразили 148 однопартийцев - на 32 меньше, чем требовалось для вынесения недоверия.