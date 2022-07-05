Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Главой британского Минздрава стал Стивен Баркли

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новым министром здравоохранения Великобритании назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли, информирует The Telegraph.

В миреМинистры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставкуЧитать подробнее

Баркли сменит на посту Саджида Джавида, который ранее во вторник объявил об отставке.

По данным The Telegraph, новым главой британского Минфина может стать министр образования Надхим Захави. Он может прийти на смену Риши Сунаку, который также подал в отставку.

Даунинг-стрит опубликовал послания британского премьера Бориса Джонсона, адресованные Джавиду и Сунаку, в котором он похвалил министров за то, что они не уклоняются "от жестких решений".

"Нам вас будет очень не хватать", - заявил Джонсон.

Ранее во вторник глава Минфина Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид заявили, что уходят в отставку, поскольку считают, что британскому правительству необходимы изменения. Вслед за министрами об отставке объявили еще несколько консерваторов.

В июне консерваторы не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения недоверия Джонсону в связи со скандальными вечеринками на Даунинг-стрит в период локдауна из-за COVID-19. Джонсон остался на посту премьер-министра, однако недоверие ему выразили 148 однопартийцев - на 32 меньше, чем требовалось для вынесения недоверия.

Великобритания Борис Джонсон Риши Сунак Саджид Джавид Стивен Баркли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов

Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Цена Brent рухнула до минимума с мая

"Росатом" планирует отсудить затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Глава МВД Франции поделил оппозиционные партии на "противников" и "врагов"

Глава МВД Франции поделил оппозиционные партии на "противников" и "врагов"

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

"Беларуськалий" начал экспортировать хлоркалий через российские порты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });