ЕС призвал страны союза, продолжающие получать нефть РФ, срочно искать альтернативы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Странам ЕС, которые получили возможность, несмотря на европейские санкции, продолжить импортировать нефть из России, следует быстро искать альтернативных поставщиков, говорится в пояснениях к шестому пакету санкций, опубликованных в пятницу в Официальном журнале ЕС.

"Некоторые члены ЕС, учитывая их географическое расположение, сильно зависят от сырой нефти, поступающей по трубопроводам из России. Поскольку реальных альтернатив поставкам у них нет, этим странам следует разрешить не выполнять условия эмбарго. Это разрешение будет действовать до тех пор, пока Европейский совет не решит его отозвать", - отмечается в публикации.

Подчеркивается, что этим странам следует "принять все необходимые меры, чтобы найти альтернативных поставщиков". "Это нужно, чтобы эмбарго можно было как можно раньше распространить и на нефть, поставляемую по трубопроводам", - говорится в пояснениях. Ранее сообщалось, что де-факто в ЕС будут разрешены поставки только по нефтепроводу "Дружба": на этом настаивала, в частности, Венгрия.

В ЕС согласились разрешить государствам, которые пока продолжат импорт российской нефти по трубопроводам, делать это и другими способами в случае, если работа трубопроводов будет по какой-то причине приостановлена. На этом, как сообщалось, настаивали власти Венгрии, опасавшиеся перебоев в работе отрезка нефтепровода "Дружба", проходящего через Украину.

Кроме того, Болгарии, как и ожидалось, разрешили на время продолжить получать нефть из РФ по морю. А Хорватии временно разрешили продолжить импортировать из РФ газойль.

Санкции ЕС запретят странам, которые все еще будут получать нефть из России, ее транспортировку и перепродажу в других государствах.

В ЕС отметили, что санкции не касаются транзита через РФ нефти и нефтепродуктов: он будет разрешен.

Как сообщалось, санкции предусматривают отказ от ввозимой по морю нефти из РФ через шесть месяцев. Отказ от ряда российских нефтепродуктов, согласно решению, должен занять чуть больше: восемь месяцев.