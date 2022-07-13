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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Венгрия объявила режим ЧС в сфере энергетики

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Венгрии объявили о введении "режима ЧС в сфере энергетики" и приняли ряд ограничительных мер, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьера страны Гергеля Гуляша.

По его словам, в рамках плана действий в этом режиме Венгрия с 1 августа запретит экспорт энергоносителей "в большинстве случаев", а также "попробует закупить дополнительный природный газ на рынке, чтобы восполнить запасы".

Кроме того, отметил Гуляш, Венгрия постарается нарастить добычу газа внутри страны, возобновит работу угольной электростанции и продлит срок эксплуатации работающей в стране АЭС.

Он указал также, что правительство больше не будет обеспечивать неограниченные субсидии на оплату коммунальных услуг. Агентство отмечает, что это программа была одним их ключевых источников народной поддержки премьера Виктора Орбана почти 10 лет. Так, по его словам, с августа жители будет платить по рыночным ценам за газ и электроэнергию за объемы, которые будут превышать средний уровень потребления.

Венгрия
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