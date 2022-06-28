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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

В Новороссийске введен частичный режим ЧС из-за обнаружения фугаса у причала КТК

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Администрация Новороссийска ввела режим ЧС на части территории в связи с обнаружением взрывоопасного предмета (ВОП) времен Великой Отечественной войны - глубоководного минного защитника "Фугас" в зоне безопасности причала "Каспийского трубопроводного консорциума", вблизи выносного причального устройства N2 (ВПУ-2), следует из соответствующего постановления.

"Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 6 по 17 часов 29 и 30 июня", - говорится в документе.

В КТК "Интерфаксу" сообщили, что выносное причальное устройство N3 продолжит работу в штатном режиме, поскольку находится за пределами вводимой ЧС.

ЧС введен с 18:00 27 июня и будет действовать до 18-00 дня уничтожения ВОП. Соответствующим службам поручено оповестить население, оцепить участки, попадающие в зону ЧС и провести частичную эвакуацию. В свою очередь, морской порт должен оповестить капитанов судов и руководство баз стоянок (причалов) маломерных судов о запрещении движения в зоне ЧС.

Ранее сообщалось, что плановое дообследование в акватории выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 на наличие взрывоопасных объектов проводится с 15 июня и будет окончено к 5 июля. Оно является обязательным элементом подготовительных работ к выполнению программы планово-предупредительных ремонтов на терминале КТК. Все это время работа ВПУ-3 продолжалась для обеспечения отгрузок казахстанской нефти.

Новороссийск КТК
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