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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс и личный парламентский секретарь министерства транспорта Лора Тротт ушли в отставку, сообщают в среду английские СМИ.

"С большой грустью и сожалением сегодня утром я подал прошение об отставке премьер-министру после того, как я принял и повторил в понедельник средствам массовой информации заявления, которые, как оказалось теперь, были недостоверными", - написал Куинс в твиттере.

К сообщению он прикрепил письмо об отставке, адресованное премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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Речь идет о заявлениях, согласно которым Джонсон якобы не знал о расследовании насчет сексуальных домогательств, начатом в отношении бывшего парламентского организатора Криса Пинчера в 2019 году. Во вторник стало известно, что премьер-министр был осведомлен об этом, но все равно назначил Пинчера на эту должность.

Тротт опубликовала заявление об уходе в отставку на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она заявила, что "доверие в политике имеет и всегда должно иметь первостепенное значение, но, к сожалению, в последние месяцы оно было утрачено".

Таким образом, Киунс и Тротт пополнили список ушедших в отставку британских политиков. В среду аналогичные решения приняли 10 человек, в том числе глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак.

Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность парламентского организатора в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Великобритания
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