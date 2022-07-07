Почти половина британского правительства ушла в отставку

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса, сообщает канал Sky News.

В четверг британское правительство покинули еще семь человек - в том числе министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис и некогда сторонник премьер-министра Бориса Джонсона, министр технологий Крис Филип. Таким образом, почти половина правительства, которое состоит из 120 человек, ушло в отставку, в том числе глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

"Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло", - написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.

При этом Sky News отмечает, что члены парламента отказываются занимать места ушедших министров, и, возможно, Джонсону не хватит людей, чтобы собрать новое правительство.

В среду Джонсон заявил, что не собирается подавать в отставку. На слова лидера Лейбористкой партии Кира Стармера о том, что во время кризиса страна заслуживает лучшего руководства, премьер-министр ответил, что именно в кризисное время "правительство продолжит свою работу, а не уйдет в отставку".

Скандал в британском правительстве

Волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера. Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже британский премьер извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.