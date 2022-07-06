Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Исландия первой из стран НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в альянс

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Исландия первой из стран НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе, в июне исландский парламент заранее дал свое согласие, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

После подписи в среду президента Исландии Гудни Торлациус Йоханнессона документы о ратификации были направлены в Госдепартамент США.

Как ожидается, решение о ратификации протоколов Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции примет в среду и парламент Эстонии.

Постоянные представители стран-членов НАТО подписали протоколы о присоединении в Брюсселе 5 июля. После подписания государства-члены НАТО должны одобрить протоколы в соответствии со своим национальным законодательством.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами - участниками альянса протоколов о присоединении. Как заявил во вторник перед подписанием протоколов генсек альянса Йенс Столтенберг, этот процесс может занять несколько месяцев.

Исландия НАТО Швеция Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров на Шпицберген

Норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров на Шпицберген

Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, несмотря на очередной скандал

Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, несмотря на очередной скандал

КТК попросила приостановить решение о прекращении работы своего терминала

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили две американских системы HIMARS на Украине

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

При взрыве на нефтегазовом месторождении Тенгиз погибли два человека

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });