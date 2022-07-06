В поздравлении Назарбаеву Путин отметил его вклад в интеграционные процессы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств поздравили первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому 6 июля исполнилось 82 года, сообщила пресс-служба лидера нации.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил неразрывную связь важнейших событий новейшей истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева.

"Вы внесли большой личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве", - отметил он.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил вклад Нурсултана Назарбаева в углубление сотрудничества между казахским и китайским народами, подчеркнув, что в настоящее время межгосударственные отношения между Казахстаном и Китаем служат образцом добрососедства.

Си Цзиньпин пригласил Назарбаева посетить Китай в любое удобное время, отмечает пресс-служба Назарбаева.

Поздравления также направили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко,Киргизии Садыр Жапаров, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и другие.

Обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья.

"Традиционно много поздравлений от казахстанских политических деятелей, представителей отечественных и зарубежных деловых кругов. Они отмечают заслуги Нурсултана Назарбаева в обеспечении политической стабильности и социально-экономического развития страны", - отмечается в пресс-релизе.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет. В марте 2019 года он ушел с поста президента, но сохранил прописанный в Конституции статус "Елбасы" (лидера нации), председателя Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана (АНК), а также лидера правящей партии. В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя АНК президенту Касыму-Жомарту Токаеву.

Пост лидера партии он оставил в ноябре 2021 года, а пожизненную должность председателя Совбеза он оставил в связи с беспорядками в январе 2022 года. После беспорядков высокие должности оставили и родственники Назарбаева. В июне 2022 года в стране прошел референдум, на котором казахстанцы одобрили изменения Конституции, в том числе, исключение из нее упоминания о первом президенте страны. Кроме того, с изменением Основного закона Назарбаев и его семья лишились ряда привилегий.