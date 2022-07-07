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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Группа финразведок Эгмонт 15 июля рассмотрит участие в ней России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Группа подразделений финансовой разведки Эгмонт 15 июля будет рассматривать вопрос дальнейшего участия в ней России, сообщил в Совете Федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Вторая площадка, которая тоже нам препятствует на сегодняшний день, - объединение финансовых разведок, так называемая группа Эгмонт, которая объединяет более 160 стран и дает возможность нам в онлайн-режиме обмениваться информацией между разведками, быстро делать запросы, получать ответы, особенно связанные с розыском и возвратом активов. Здесь 15 июля будет рассматриваться этот вопрос о дальнейшей нашей судьбе. Пока мы также удерживаем эту площадку, есть союзники, большинство стран признают, что исключение России из международной антиотмывочной системы может привести к созданию "черной дыры", в которую устремится преступный мир", - сказал он.

Россия пока сохраняет свои позиции в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF), хотя есть предложения исключить ее из группы и включить в "черный список", продолжил Чиханчин.

"Первая и главная задача, которая стоит перед нами, - сохранить наши позиции на международных площадках. Вы знаете, что национальная антиотмывочная система проходила оценку несколько лет назад, и Россия вошла в пятерку наиболее эффективных национальных антиотмывочных систем. К сожалению, так складываются обстоятельства, что часть недружественных стран активно предпринимают попытки исключить Россию из членов ФАТФ (это международная группа по противодействию отмыванию денег) и, более того, включить нас в "черный список"", - сказал он.

Самым главным последствием такого исключения глава Росфинмониторинга может быть отключение России "от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом". "Это самая сложная большая проблема. Нам пока удается отстоять", - отметил Чиханчин.

По его словам, в "черный список" ФАТФ на сегодняшний день входят Иран и Северная Корея.

"Мы на последнем заседании показали, что технически нет никаких оснований для исключения нас. В то же время ряд мер в отношении нас было принято: в частности, нам запретили присутствовать официально на заседании ФАТФ, только через видеоконференцию, исключили из управляющей группы - это семь стран, которые определяют основную политику. Эта международная организация очень консервативная, и там менее 40 стран и международных организаций всего. За последние 20 лет только порядка шести стран было включено, то есть это сложность такая. Но мы продолжаем здесь удерживать площадку", - сказал глава Росфинмониторинга.

Россия, по его словам, продолжает активно работать на других международных площадках, где есть вопросы, связанные с отмыванием и противодействию финансирования терроризма - "ооновские, бриксовские, шосовские площадки". "Конечно, самая главная площадка - это евразийская группа по типу ФАТФ, где объединяются страны центрально-азиатские, Индия, Китай и Белоруссия. Здесь мы лидируем и долгое время председательствуем, о чем ФАТФ в своих последних решениях и написала", - сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг продолжает "активную работу с коллегами за рубежом, международный обмен, на сегодняшний день с порядка 70 странами мы находимся в переписке, ведем международные финансовые расследования, больше сотни на сегодняшний день, только в этом году около 50 новых дел заведено". "Мы, действительно, находим активы, вопрос возврата активов сегодня сложный, но это общая тенденция", - сказал глава службы.

"Это не мешает нам поддерживать отношения по разным направлениям, в том числе по коррупционным делам. Мы обращаем внимание на денежные средства, которые сегодня арестованы за рубежом, пытаемся разобраться, действительно ли есть основания. Если есть, то и мы разбираемся с этими людьми. Если нет, запускаем механизм защиты наших граждан, чтобы постараться вернуть данные активы", - отметил также Чиханчин.

О попытках ряда стран добиться исключения России из ФАТФ глава Росфинмониторинга говорил 27 июня на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин Эгмонт ФАТФ FATF
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