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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

Путин продлил на год срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом продлил до 17 июня 2023 года срок госслужбы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

17 июня 2022 года чиновнику исполнится 71 год.

Юрий Чиханчин в 1974 году окончил Красноярский технологический институт по специальности "инженер-технолог". Четыре года он работал по специальности, а с 1978 по 1994 годы служил в КГБ и спецслужбах-преемницах.

Затем он работал в Федеральной службе по валютному и экспортному контролю и Минфине. В Росфинмониторинге он работает с 2002 года (с небольшим перерывом на работу в секретариате премьер-министра в 2007-2008 годах), возглавил ведомство с мая 2008 года.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин Владимир Путин
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