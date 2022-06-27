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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Глава Росфинмониторинга заявил о попытках ряда государств исключить Россию из FATF

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ряд государств предпринимает попытки для исключения России из международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Что касается международной площадки, то здесь вопрос стоит таким образом. Сегодня самое главное - это отстоять наши интересы на профильной нашей площадке, фатфовской, это международная организация по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и ее региональной группы. С сожалением надо сказать, что ряд государств предпринимает попытки для того, чтобы исключить Россию из участников ФАТФ", - сказал Чиханчин в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался у него, как же эта международная организация будет бороться с отмыванием денег без участия РФ.

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"Мы то же самое им говорим: вы разрушите свою систему. Но интересы, наверное, политические иногда выше. Мы работаем с заинтересованными министерствами, с партнерами надежными, которые работают с нами, я думаю, что мы удержим эту площадку", - заявил Чиханчин.

По его словам, продолжается работа с профильными комитетами, рабочими группами ООН, ШОС, ОДКБ, РИК, БРИКС.

"Особое внимание сейчас уделяем нашей региональной группе фатфовской - ЕАГ, Евразийская группа по противодействию отмыванию денег, в которую входят, помимо России, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Оказываем техническое содействие им, ведем обучение через наш Международный учебно-методический центр", - сообщил глава Росфинмониторинга.

Он отметил, что ведется работа и на площадке Совета руководителей финансовых разведок.

"Хотел бы сказать несколько слов, как выстраивается международный информационный обмен. Несмотря на то, что в группе "Эгмонт", которая объединяет финансовые разведки почти 180 стран, тоже ряд стран предпринимает попытки нас отключить от каналов связи, мы все равно продолжаем работать", - сказал Чиханчин.

"На сегодняшний день порядка 70 стран - активное взаимодействие, более 100 совместных финансовых расследований, в том числе со странами, - здесь перечень есть - которые являются, может быть, даже в некоторой степени недружественными. Только в этом году завели более 40 дел, и работа ведется совместно с прокуратурой, ФСБ, МВД", - добавил он.

FATF Росфинмониторинг
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