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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона

Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден завил, что надеется на то, что и после ухода Бориса Джонсона с поста британского премьера отношения между Вашингтоном и Лондоном сохранят "особый" характер, сообщило издание Politico.

"Байден заявил в четверг, что он надеется на продолжение "тесного сотрудничества Америки с правительством Соединенного Королевства" на фоне перестановок в его правительстве после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о том, что он уйдет в отставку", - пишет газета, приводя цитату из официального заявления президента.

Она отмечает, что "хотя Байден не упомянул Джонсона по имени", он подчеркнул, что "Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками, и особые отношения между нашими народами остаются крепкими и прочными".

Politico обратила внимание на заявление американского президента по ситуации вокруг Украины, который выразил надежду, что США и Великобритания будут придерживаться "сильного и единого подхода к поддержке украинского народа".

Британская The Guardian, комментируя заявление Байдена, отмечает, что его и Джонсона "никогда нельзя было назвать политическими единомышленниками", и уход британского премьера "был встречен в Вашингтоне с некоторым облегчением после многих лет напряженности".

"Теперь Белый дом будет надеяться, что Консервативная партия сможет найти преемника, который предложит более предсказуемое, менее хаотичное руководство и без упорства Джонсона, стремившегося переписать североирландский протокол соглашения о Brexit", - пишет издание и поясняет, что это всегда вызывало недовольство Байдена.

Джонсон объявил в четверг, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

"Воля парламентариев от Консервативной партии очевидна - у этой партии должен быть новый лидер и новый премьер-министр", - сказал он, выступая с заявлением на Даунинг-стрит.

"И я согласен (...), что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас, и его сроки будут объявлены на следующей неделе", - отметил Джонсон.

При этом Джонсон отметил, что намерен в будущем вновь занять премьерское кресло.

"Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире. Но это перерыв", - заявил премьер-министр.

США Джо Байден Великобритания Борис Джонсон
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