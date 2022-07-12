Гонка за пост премьер-министра стартует в Великобритании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Результаты выборов нового главы консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании станут известны 5 сентября, сообщает The Guardian со ссылкой на принятый консерваторами план.

"Ожидается, что новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября. Гонка за позицию лидера консервативной партии стартует во вторник", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в ходе каждых выборов на пост главы партии, комитет консерваторов в парламенте (так называемый комитет 1922 года) определяет новые правила для этого процесса. На этот раз в комитете решили, что выдвигать кандидатуры на пост лидера можно будет до 12 июля. При этом кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум 20 депутатов-консерваторов, чтобы принять участие в первом туре голосования.

В среду, 13 июля, состоится первый раунд голосования, для прохода во второй тур кандидатам нужно будет набрать минимум 30 голосов. Второй этап пройдет в четверг. Голосование может проходить до тех пор, пока не останется два претендента на позицию лидера.

После члены консервативной партии выберут из двух кандидатов нового лидера посредством голосования по почте, отмечает газета. Поскольку у консерваторов - большинство в парламенте, их новый лидер автоматически возглавит и правительство Великобритании.

До 5 сентября согласившийся уйти в отставку Борис Джонсон, таким образом, будет временно исполняющим обязанности премьер-министра.

При этом Джонсон заявил, что не поддержит ни одного из кандидатов, передает Sky News.

Телеканал напомнил, что на пост лидера британских консерваторов претендуют уже 11 человек. При этом на настоящий момент, по данным Sky News, три претендента уже заручились поддержкой минимум 20 членов парламенте и, таким образом, гарантировали себе участие в первом туре выборов. Это экс-министр финансов Риши Сунак (38 голосов), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (22), а также председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (22).

Главу МИД Великобритании Лиз Трасс пока поддерживают 15 депутатов, бывшего главу Минздрава Саджида Джавида - 11, экс-министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта - 13, у министра транспорта Гранта Шаппса - 8.

8 июля британский премьер Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.