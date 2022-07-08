Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 553,4 млн

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 553 462 629, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 347 474 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 381 589 и 1 020 262.

Индия - 43 585 554 и 525 343.

Бразилия - 32 759 680 и 673 073.

Франция - 32 177 472 и 150 982.

Германия - 28 926 346 и 141 758.

Великобритания - 23 086 282 и 181 397 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 817,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 122, во Франции - 2 287, в Германии - 1 681, в Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.