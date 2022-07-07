Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Суточная заболеваемость COVID-19 продолжила расти в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Более 600 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель продолжил свой рост, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По информации сайта, за последние 24 часа в российской столице выявили 607 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о фиксации 555 пациентов с коронавирусом. Таким образом, показатель продолжил свой рост.

За последние сутки в столичные больницы поступили 142 человека с коронавирусом.

Умерли за 24 часа в Москве десять пациентов с COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 44 230 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались 356 москвичей. Общее число горожан, победивших коронавирус, достигло 2 588 713.

Днем ранее сообщалось о 11 скончавшихся и 358 выздоровевших пациентах с коронавирусом в Москве.

Общее число зарегистрированных в российской столице случаев COVID-19 на 7 июля составляет 2 780 546.

Последняя на сегодняшний день волна коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью. С 15 марта в Москве отменен масочный режим.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава московского округа Якиманка оштрафован на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве арестовал на два месяца помощника главы МВД Умнова

Суд в Москве арестовал на два месяца помощника главы МВД Умнова

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР"

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве третий день подряд

Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Британии

Пять человек пострадали из-за провала дорожного полотна на юго-западе Москвы

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

Одна из башен ЖК Capital Towers загорелась в Москва-Сити

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });