Суточная заболеваемость COVID-19 продолжила расти в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Более 600 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель продолжил свой рост, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По информации сайта, за последние 24 часа в российской столице выявили 607 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о фиксации 555 пациентов с коронавирусом. Таким образом, показатель продолжил свой рост.

За последние сутки в столичные больницы поступили 142 человека с коронавирусом.

Умерли за 24 часа в Москве десять пациентов с COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 44 230 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались 356 москвичей. Общее число горожан, победивших коронавирус, достигло 2 588 713.

Днем ранее сообщалось о 11 скончавшихся и 358 выздоровевших пациентах с коронавирусом в Москве.

Общее число зарегистрированных в российской столице случаев COVID-19 на 7 июля составляет 2 780 546.

Последняя на сегодняшний день волна коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью. С 15 марта в Москве отменен масочный режим.