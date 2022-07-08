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Эксперт Роспотребнадзора счел возможным подъем заболеваемости COVID-19 в России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен с появлением новых подвариантов вируса и снижением коллективного иммунитета, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", - сказал Семенов журналистам.

При этом он отметил, что ситуация с COVID-19 находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет.

Семенов уточнил, что доля новых штаммов коронавируса постоянно увеличивается, а варианты "омикрон"-штамма ВА.4/ВА5 в мире постепенно вытесняют "стелс"-омикрон ВА.2. "Это нормальная эволюция, то же происходит и с другими вариантами", - отметил эксперт.

"Скорее всего мы будем наблюдать рост заболеваемости у тех, у кого нет иммунной прослойки, кто не вакцинирован", - добавил Семенов, отметив, что основной мерой профилактики остается максимальный охват населения вакцинацией.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30% росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели. Он уточнил, что в Европе и Америке рост заболеваемости связан с распространение подвариантов BA.4 и BA.5. По его словам, в Индии был обнаружен новый подвид BA.2.75, за которым организация ведет наблюдение.

О появлении в России подвариантов "омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5 в Роспотребнадзоре сообщили в середине июня. Оба варианта, по словам специалистов, характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе. Из-за повышенной заразности на новые подварианты вируса ВА.4 и ВА.5 обратила внимание Всемирная организация здравоохранения.

По данным портала "Стопкоронавирус.рф" уровень коллективного иммунитета в России на 1 июля составляет 18,6%. Снижение данного показателя в стране отмечается 22 недели подряд.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Семенов Роспотребнадзор коронавирус
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