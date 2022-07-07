Кишинев не получил ответа "Газпрома" на предложение улучшить условия контракта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" ожидает от представителей "Газпрома" ответа на запрос об улучшении условий действующего газового контракта, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в начале июля провел обсуждения с руководством "Газпрома", в том числе с Алексеем Миллером, по поводу некоторых аспектов, позволяющих улучшить условия нынешнего контракта. Но пока никакого ответа (с российской стороны - ИФ) мы не получили", - сказал Спыну в четверг в парламенте, представляя проект кредитного соглашения Молдавии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на 300 млн евро для создания резервов газа.

Он отметил, что "Молдовагаз" несколько раз обращался к "Газпрому" с запросом об обеспечении дополнительных поставок для формирования резервов газа, но также не получил ответа.

Согласно действующему контракту, подписанному в конце октября 2021 года, Молдавия вместе с Приднестровьем получает от "Газпрома" 3,2-3,3 млрд кубометров газа в год. Потребности правобережной Молдавии, без учета Приднестровья, составляют 1,1 млрд кубометров газа в год.