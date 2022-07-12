Решение по апелляциям приговоренных к смерти в ДНР наемников ожидается до конца июля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Решение по апелляциям иностранных наемников, приговоренных судом Донецкой народной республики к смертной казни, будет принято в течение месяца, заявил глава Минюста ДНР Юрий Сыроватко.

"Сейчас апелляция рассматривается в отношении трех иностранных граждан", - сказал Сыроватко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК)

"Та апелляция, которая слушается сейчас, я думаю, до конца месяца суд примет решение", - добавил он.

Он напомнил, что 8 июля в ДНР был отменен мораторий на смертную казнь. По его словам, если суд рассмотрит эти апелляции и решение не изменится, приговор вступит в законную силу и будет приведен в исполнение.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.