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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Министр обороны Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера Великобритании

Министр обороны Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера Великобритании
Бен Уоллес
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии, глава которой станет новым британским премьером, сообщает в субботу The Guardian.

"После тщательного обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии", - заявил Уоллес.

Уоллес пожелал удачи остальным кандидатам. Его считали одним из фаворитов в борьбе за пост лидера тори и, соответственно, премьер-министра.

На этой неделе британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Бен Уоллес
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