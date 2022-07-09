Что произошло за день: суббота, 9 июля

Обострение ситуации в Шри-Ланке, победа Елены Рыбакиной на турнире в Уимблдоне, отказ министра обороны Великобритании от борьбы за пост премьера

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Коломбо протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Готабая Раджапакса был перевезен в безопасное место. Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий, которые пришли к выводу, что страну должен временно возглавить спикер парламента. Викрамасингхе сказал, что готов уйти в отставку, спустя несколько часов протестующие подожгли его дом. К вечеру субботы стало известно, что президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине в районе населенного пункта Часов Яр. Кроме того, были нанесены удары по позициям ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях, потери украинской стороны составили более 100 военных. Уничтожены пять складов боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.

- Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области. В результате инцидента в грузовом поезде выбило стекла, пострадавших нет.

- Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне. Она обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Рыбакина - россиянка, но в 2018 году сменила спортивное гражданство и представляет Казахстан. Российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне.

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера. Его считали одним из фаворитов в этой борьбе.

- Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада 3 июля. Личности всех погибших установлены.

- Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано". Тони Сирико было 79 лет, он скончался в доме престарелых.