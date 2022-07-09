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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лидеры партий Шри-Ланки по итогам экстренной встречи в парламенте пришли к консенсусу, что временным президентом страны должен стать спикер парламента, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного депутата Рауфа Хакима.

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Встреча состоялась ранее в субботу на фоне многотысячных акций протеста в Коломбо, столице Шри-Ланки. Лидеры партий пришли к выводу, что президента страны Готабаю Раджапаксу и премьера Ранила Викрамасингхе следует призвать подать в отставку.

В то же время лидеры партий достигли консенсуса о том, что спикер парламента должен взять на себя обязанности временного президента и попробовать сформировать переходное правительство.

Позднее, как передало AP, Викрамасингхе сказал, что готов уйти в отставку.

"В офисе премьер-министра Шри-Ланки заявили, что он согласился уйти в отставку после требований лидеров партий (по итогам совещания - ИФ) в парламенте", - сообщило агентство.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Шри-Ланка
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