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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Протестующие подожгли дом премьер-министра Шри-Ланки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Протестующие ворвались в дом премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе и подожгли здание, сообщает в субботу Associated Press.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Викрамасингхе объявил о готовности уйти в отставку на фоне политического кризиса.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на представителей премьера, что он находится в безопасности, детали не раскрываются.

Ранее в субботу протестующие заняли президентскую резиденцию. Лидеры партий Шри-Ланки по итогам экстренной встречи пришли к выводу, что временным президентом страны должен стать спикер парламента.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Шри-Ланка
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