Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание в парламенте в связи с протестами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий в связи с многотысячными протестами, передает газета Indian Express.

"Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий, чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение", - передает газета.

Он также призывает спикера созвать весь парламент на экстренное заседание.

В субботу на Шри-Ланке проходят многотысячные протестные акции. Некоторые протестующие ворвались в резиденцию президента.