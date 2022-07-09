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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание в парламенте в связи с протестами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий в связи с многотысячными протестами, передает газета Indian Express.

"Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий, чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение", - передает газета.

Он также призывает спикера созвать весь парламент на экстренное заседание.

В субботу на Шри-Ланке проходят многотысячные протестные акции. Некоторые протестующие ворвались в резиденцию президента.

Шри-Ланка
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