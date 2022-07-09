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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов
Фото: Akila Jayawardana/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает местное интернет-издание Ada Derana со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену.

Ранее лидеры партий Шри-Ланки на экстренном совещании решили, что пост президента на фоне политического кризиса должен временно занять спикер парламента.

Между тем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ранее в субботу заявил о готовности покинуть пост. Несколько часов спустя протестующие ворвались в его дом и подожгли здание. Bloomberg сообщил, что Викрамасингхе находится в безопасном месте.

Шри-Ланка
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