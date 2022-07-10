Несколько министров Шри-Ланки решили уйти в отставку

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Несколько министров Шри-Ланки объявили о решении покинуть свои посты на фоне экономического и политического кризиса в стране, сообщает в воскресенье местное интернет-издание Ada Derana.

Министр сельского хозяйства Махинда Амаравира заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как страна получит поставку удобрений. Свои посты также покидают министры труда и туризма Мануша Нанаяккара и Харин Фернандо, а также Дхамикка Перера, занимающийся вопросами инвестиций, и министр транспорта Бандула Гунавардана.

Накануне протестующие заняли президентскую резиденцию, а затем подожгли дом премьер-министра Шри-Ланки. Вечером в субботу стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Сообщалось, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил о готовности покинуть пост, а страну временно будет возглавлять спикер парламента.