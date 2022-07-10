Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Несколько министров Шри-Ланки решили уйти в отставку

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Несколько министров Шри-Ланки объявили о решении покинуть свои посты на фоне экономического и политического кризиса в стране, сообщает в воскресенье местное интернет-издание Ada Derana.

Министр сельского хозяйства Махинда Амаравира заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как страна получит поставку удобрений. Свои посты также покидают министры труда и туризма Мануша Нанаяккара и Харин Фернандо, а также Дхамикка Перера, занимающийся вопросами инвестиций, и министр транспорта Бандула Гунавардана.

Накануне протестующие заняли президентскую резиденцию, а затем подожгли дом премьер-министра Шри-Ланки. Вечером в субботу стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Сообщалось, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил о готовности покинуть пост, а страну временно будет возглавлять спикер парламента.

Шри-Ланка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Шри-Ланке трех человек задержали в связи с поджогом резиденции премьера

В Шри-Ланке трех человек задержали в связи с поджогом резиденции премьера

Korean Air назвала причину экстренной посадки своего самолета в Баку

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 555 млн
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей за сутки в результате обстрелов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 июля

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });