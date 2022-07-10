В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наступление на Северск, в ходе которого взят под контроль населенный пункт Григоровка, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Подразделения союзных войск продолжают движение в сторону Северска. Сегодня с боями была взята Григоровка", - написал Мирошник в воскресенье у себя в соцсетях.

Он отметил, что союзные силы ведут наступление на Северск с северного направления.

"Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город", - добавил Мирошник.