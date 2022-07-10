В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей в результате обстрела

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, 11 пострадали в результате обстрелов территории ДНР в воскресенье, сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, обстрелу подвергся Шахтерский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтерской миссией. "По четырем людям ведутся поисковые работы", - написал он в своем телеграмм-канале.

"Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь, об этом мной даны соответствующие поручения министерству здравоохранения. Также правительству дано поручение оказать помощь пострадавшим и семьям", - добавил Пушилин.