Власти Новой Каховки сообщили, что половину выпущенных ракет HIMARS перехватили

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Шесть ракет американских ракетных системы HIMARS были направлены по городу Новая Каховка в Херсонской области, три из них удалось сбить, сообщил глава временной администрации муниципалитета Владимир Леонтьев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

В результате обстрела разрушена значительная часть инфраструктуры и сотни зданий, добавил Леонтьев.

Ранее сообщалось о 80 пострадавших, 7 погибших и 7 пропавших без вести в телеграм-канале временной администрации города. В городе создан специальный штаб, в разборе завалов принимают участие около 70 человек - это сотрудники администрации, МЧС и волонтеры.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области из американских ракетных систем HIMARS вечером в понедельник. По данным властей, взорвались склады с селитрой, повреждены сотни объектов, на некоторых промобъектах продолжаются пожары.