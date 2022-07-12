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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Около 90 человек обратились за медпомощью после удара по Новой Каховке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате ракетного обстрела войсками Украины города Новая Каховка в Херсонской области увеличилось до 90 человек, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации муниципалитета Владимир Леонтьев.

При этом он опроверг сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов, что за медпомощью обратились 190 человек.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух человек. Еще семь числятся пропавшими без вести, в момент удара они могли находиться в эпицентре взрыва.

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"Тела пока не обнаружены. После такого взрыва тяжело будет найти останки. Мы знаем, что семь человек пропали", - уточнил глава региона.

Он добавил, что число погибших может увеличиться еще после разбора разрушенных частных домов. "Там есть старички. Родственники обращаются, что они не могут выйти на связь с ними. Работа по поиску идет", - пояснил Леонтьев.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области из ракетных систем HIMARS вечером в понедельник. По данным властей, взорвались склады с селитрой, повреждены сотни объектов, в промышленной зоне продолжаются пожары.

Новая Каховка Херсонская область
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