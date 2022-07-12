Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Удары по городу Новая Каховка в Херсонской области, где есть пострадавшие, совершены с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщила замглавы временной администрации региона Екатерина Губарева.

"Получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS", - написала Губарева в соцсети

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области вечером в понедельник. По данным администрации, взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома. При этом попаданий по объектам ГЭС не зафиксировано.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Больница и дома повреждены в результате удара по Новой Каховке в Херсонской области

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Ринат Ахметов передаст медиабизнес на Украине государству

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });