ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Удары по городу Новая Каховка в Херсонской области, где есть пострадавшие, совершены с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщила замглавы временной администрации региона Екатерина Губарева.

"Получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS", - написала Губарева в соцсети

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области вечером в понедельник. По данным администрации, взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома. При этом попаданий по объектам ГЭС не зафиксировано.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.