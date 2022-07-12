В Новой Каховке сообщили о жертвах при ударе ВСУ по городу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Как минимум семь мирных жителей погибли, в том числе дети, в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава временной администрации города Владимир Леонтьев.

"Сейчас мы можем сказать о семи погибших мирных гражданах. Но дело в том, что завалы столь масштабны, что мы не сможем быстро оценить масштабы катастрофы", - сказал Леонтьев.

Он уточнил, что среди погибших есть дети, которые находились на дачах. "Двоих детей маленьких мы сейчас извлекаем из-под завалов", - отметил глава администрации.

Под завалами, по его словам, еще остается большое количество людей. Минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

"Это только те, кто обратился в гражданские учреждения. На самом деле, количество обратившихся гораздо больше. Потому что всю ночь военный госпиталь тоже работал и эвакуировал людей. У меня пока полной информации по этим людям нет", - уточнил собеседник агентства.

Леонтьев также сообщил, что сотни гражданских объектов получили повреждения в результате удара ВСУ по городу.

"Я не смогу все перечислить - это сотни объектов. От церквей до заводов. Здание завода, здания обслуживающей инфраструктуры гидроэлектростанции, жилые дома, оптовые базы, магазины, автозаправки. Все, что есть в нормальном обычном городе, все это пострадало", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что, в частности, пострадало гражданское предприятие, которое занимается изготовлением деталей для гидроэлектростанций. "И этот завод, и другие промышленные объекты пострадали", - добавил глава администрации.

По его словам, причиной повреждений стали как прямое попадание частей снарядов, так и взрывная волна от удара по складу.

"И взрывная волна была очень серьезная, и непосредственно осколки ракет, которые высокоточные", - отметил собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS вечером в понедельник. По данным администрации, взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.