Израиль запретил поставку Украине произведенных по его лицензии противотанковых ракет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Израиль отклонил просьбу США и не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с израильскими технологиями и по израильской лицензии, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц.

В сообщении отмечается, что высокопоставленный руководитель из Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по вопросам политики Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.

"Каль спросил Эшеля, даст ли Израиль разрешение Берлину на передачу Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу этих ракет третьей стороне", - сообщили порталу источники.

По их словам, Эшель отклонил просьбу, заявив, что "Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное оборудование".

Израильский источник пояснил порталу, что поставка Украине таких ракет "может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии".