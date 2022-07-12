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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

В Италии за вторник зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Итальянские медики зафиксировали за вторник 142 967 случаев заражения COVID-19, сообщают римские СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

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Отмечается, что это на 8,1% больше, чем за аналогичный период неделю назад.

Кроме того, за вторник 157 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

Телеканал TGcom подчеркивает, что столь большого количества случаев заражения в Италии не выявляли с 28 января 2022 года, а число скончавшихся за вторник стало самым большим с апреля 2022 года.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Италия
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