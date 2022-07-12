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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения
Фото: Bruna Prado/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро.

"Пандемия еще далека от завершения", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

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В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу "людям от пяти лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким".

Там также отметили, что странам нужно "рассмотреть возможность предложения" второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.

В последние недели в Европе наблюдает рост числа заболевших коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус Аданом Гебрейесус
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