В Южной Корее впервые с мая зарегистрировали более 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее заболеваемость коронавирусной инфекцией впервые за два месяца превысила 40 тыс. новых случаев за сутки, сообщает информагентство Yonhap.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 40 266 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались.

Отмечается, что суточная заболеваемость превысила 40 тыс. впервые с 11 мая. Тогда было выявлено 43 908 инфицированных.

KDCA подтвердило, что в стране началась новая вирусная волна, вызванная распространением более заразного субварианта штамма "омикрон" - BA.5. Доля случаев BA.5 среди общего числа инфекций в Южной Корее составила 35% в период с 3 по 9 июля.

По прогнозам KDCA, в ближайшее время этот вариант станет доминирующим в стране.

Премьер-министр Республики Корея Хан Дак Су сообщил, что правительство с целью борьбы с распространением коронавируса разрешит делать четвертую прививку от COVID-19 людям в возрасте 50 лет и старше, а также людям в возрасте 18 лет и старше, у которых есть сопутствующие заболевания. В настоящее время право на четвертую прививку в Южной Корее имеют граждане в возрасте 60 лет и старше, а также лица с иммунными нарушениями.

Правительство также решило сохранить семидневный обязательный карантин для людей, инфицированных коронавирусом.

Ссылаясь на экспертов, Хан Дак Су заявил, что, вероятно, число ежедневных случаев заражения превысит 200 тыс. в период с середины августа по конец сентября.

По его словам, правительство планирует обеспечить достаточное количество больничных коек, а также увеличить число "универсальных" центров лечения COVID-19.

При этом правила социального дистанцирования пока не вводятся. Однако правительство может пересмотреть такие ограничения в случае, если ситуация с коронавирусом "серьезно изменится", отметил премьер.