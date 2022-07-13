Минобороны РФ намерено построить в Мариуполе 12 жилых домов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России построит в Мариуполе 12 пятиэтажных жилых домов, сообщил представитель ведомства в среду.

"Идет строительство 12 пятиэтажных домов, общее количество квартир - 1011. Данное количество квартир позволит разместить более 2,5 тыс. человек", - сказал журналистам в Мариуполе руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин.

"Шесть домов мы планируем сдать в октябре 2022 года, оставшиеся шесть домов - в ноябре", - сообщил он.

"Появятся площадки для отдыха, детские площадки, спортивные площадки с полным оснащением - это и игровые комплексы, и тренажерные комплексы. Квартиры сдаются полностью с ремонтом. Будет благоустроенная территория", - сказал Печенкин.

Он сообщил, что Минобороны безвозмездно передаст дома властям Донецкой народной республики, которые распределят жилье по квотам.

Мариуполь

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

20 мая Минобороны РФ сообщило о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ МИхаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о контроле всей территории ЛНР.