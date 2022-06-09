Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Беглов пообещал восстановить Драмтеатр в Мариуполе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Мариуполь для восстановительных работ приедет тысяча петербуржцев, сейчас туда приехали уже 60 из них, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" губернатор города Александр Беглов. По его словам, петербуржцы, в частности, займутся восстановлением разрушенного Драматического театра.

Также они будут создавать в Мариуполе общественные пространства, в том числе спортивные площадки.

Он заверил, что эта помощь Мариуполю не повлияет на социально-экономическое развитие Петербурга, в городском бюджете денег достаточно.

"То, что касается средств, не все измеряется деньгами. Но (...) хотел бы подчеркнуть, что на выполнение наших социальных обязательств перед петербуржцами и на планы развития нашего города помощь Мариуполю не повлияет, - сказал он. - Мы (...) накопили хорошую подушку безопасности, финансовую подушку безопасности. У нас 2022 год - 890 млрд рублей (планируемый доход Петербурга в этом году - ИФ). У нас есть много своих проблем, но это не те проблемы, которые переживают жители Мариуполя".

Он напомнил, что в Мариуполь из Петербурге приехали четыре автобуса, которые бесплатно перевозят жителей, на улице организовано горячее питание - гречневая каша с тушенкой.

1 июня Беглов подписал с новым руководителем Мариуполя Константином Иващенко соглашение о побратимстве. Власти Петербурга пообещали помочь восстановлению Мариуполя, для этого будет создан специальный фонд, в который свое вложение сделает бизнес.

Петербург Мариуполь Украина Александр Беглов Драмтеатр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июня

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Франция, Германия, Великобритания и США одобрили резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });