Беглов пообещал восстановить Драмтеатр в Мариуполе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Мариуполь для восстановительных работ приедет тысяча петербуржцев, сейчас туда приехали уже 60 из них, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" губернатор города Александр Беглов. По его словам, петербуржцы, в частности, займутся восстановлением разрушенного Драматического театра.

Также они будут создавать в Мариуполе общественные пространства, в том числе спортивные площадки.

Он заверил, что эта помощь Мариуполю не повлияет на социально-экономическое развитие Петербурга, в городском бюджете денег достаточно.

"То, что касается средств, не все измеряется деньгами. Но (...) хотел бы подчеркнуть, что на выполнение наших социальных обязательств перед петербуржцами и на планы развития нашего города помощь Мариуполю не повлияет, - сказал он. - Мы (...) накопили хорошую подушку безопасности, финансовую подушку безопасности. У нас 2022 год - 890 млрд рублей (планируемый доход Петербурга в этом году - ИФ). У нас есть много своих проблем, но это не те проблемы, которые переживают жители Мариуполя".

Он напомнил, что в Мариуполь из Петербурге приехали четыре автобуса, которые бесплатно перевозят жителей, на улице организовано горячее питание - гречневая каша с тушенкой.

1 июня Беглов подписал с новым руководителем Мариуполя Константином Иващенко соглашение о побратимстве. Власти Петербурга пообещали помочь восстановлению Мариуполя, для этого будет создан специальный фонд, в который свое вложение сделает бизнес.