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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Санду заверила Зеленского в отсутствии угрозы со стороны Приднестровья для Украины

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Со стороны Приднестровья не существует угрозы для безопасности Украины, заявила президент Молдавии Майя Санду в среду в прямом эфире общественного телеканала Moldova 1.

"Я заверила президента Зеленского, что нет рисков и угроз безопасности со стороны Приднестровья... Мы имеем информацию из региона, поддерживаем контакты с лидерами администрации региона", - сказала Санду, отвечая на вопросы журналиста о подробностях ее недавнего визита в Киев.

Также она сказала, что в ходе визита обсуждались двусторонние отношения, региональная безопасность и вопросы продовольственной безопасности.

"Мы договорились, что обеспечим пути транзита для украинских товаров, прежде всего - зерновых. Это было одной из основных тем обсуждения. Мы открыты, но наши способности ограничены. Мы делаем много для транзита продовольствия и другой украинской продукции на экспорт", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что Молдавия продолжит оказывать помощь беженцам с Украины.

"Часть беженцев вернулась на Украину, у нас остались около 70 тыс. человек. Они получают помощь, в том числе по линии ООН. Мы также заботимся, в том числе о детях с Украины, которые 1 сентября должны пойти в школу", - отметила Санду.

Майя Санду Молдавия Владимир Зеленский Украина Приднестровье
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