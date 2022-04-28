В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия встревожена ситуацией в Приднестровье, расценивает последние инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних нескольких дней прошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия как акты терроризма, нацеленные на дестабилизацию обстановки в регионе, ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Мы решительно осуждаем попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что заявления Киева о том, что российские миротворцы и приднестровские призывники якобы готовятся к наступательным действиям, "не ставят под сомнение тот факт, что обстановка на левобережье Днестра, в том числе в зоне безопасности, надежно контролируется совместными миротворческими силами".

"Что помимо событий последних дней вызывает беспокойство, так это попытки использовать спецоперацию на Украине для усиления блокадного давления на Приднестровье. Блокируются грузы с товарами первой необходимости, включая медикаменты, чинятся препятствия работе промышленных предприятий", - отметила Захарова.

"Мы призываем к сдержанности и спокойствию в Приднестровье, а Кишинев и Тирасполь - к возвращению к практике конструктивного поиска оптимальных решений тех вопросов, которые стоят на повестке дня", - сказала она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

25 апреля произошли взрывы в здании министерства госбезопасности Приднестровья. 26 апреля двумя взрывами были повреждены антенны, ретранслирующие радиосигналы. Также сообщалось о взрыве у одной из воинских частей вблизи аэродрома в Тирасполе. Во всех случаях жертв и пострадавших нет.

Президент Молдавии Майя Санду 26 апреля заявила, что обострение в Приднестровье создают определенные силы внутри самого региона. Она также отметила, что Молдавия "не планирует и не осуществляет блокаду Приднестровского региона". "Мы по-прежнему открыты для продолжения диалога по урегулированию конфликта в регионе мирным путем, путем дипломатических переговоров, что даст народу Молдовы, в том числе в приднестровском регионе, шанс на мирную и процветающую жизнь", - сказала Санду на брифинге.