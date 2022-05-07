МВД Приднестровья сообщило о нескольких ночных взрывах около границы с Украиной

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - У села Воронково на границе Приднестровья с Украиной минувшей ночью прогремело несколько взрывов, сообщило в субботу утром МВД Приднестровья, которое начало расследование.

"Этой ночью в селе Воронково Рыбницкого района были слышны взрывы. Населенный пункт находится рядом с украинской границей. Над воинской частью в Воронково летали минимум два дрона, прозвучало 4 взрыва. На месте работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание МГБ, а также была взорвана вышка на радиотелецентра вблизи села Маяк Григориопольского района Приднестровья. Пострадавших не было.

Был введен "красный" уровень террористической угрозы. В регионе усилены меры безопасности, установлены блокпосты.

Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия" и "диверсия". Местные власти заявили, что "следы преступлений ведут на Украину".