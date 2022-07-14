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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

В КНДР третий день подряд выявили менее 1 тысячи заболевших лихорадкой

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В КНДР число заболевших лихорадкой уже третий день держится ниже отметки в 1 тысячу выявленных случаев за сутки, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"У более 560 человек проявились симптомы лихорадки в течение последних 24 часов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий КНДР.

В общей сложности с конца апреля, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у более 4,76 млн человек, более 1,3 тысячи проходят лечение.

Северная Корея в последнее время не сообщает о новых подтвержденных смертельных случаях.

В начале июля сообщалось о менее 3 тысячах выявленных случаев заболевания за сутки.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

В начале июня исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуация в КНДР "ухудшается, а не становится лучше".

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
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