Число заразившихся лихорадкой в КНДР составило менее 500 человек второй день подряд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В КНДР второй день подряд выявили менее 500 случаев заражения лихорадкой. Об этом в воскресенье пишет южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, за 24 часа заболевание выявили у более 430 человек. Общее число инфицированных превысило 4,77 млн, из которых выздоровели 99,98%. На данный момент лечение проходят как минимум 870 человек.

Северная Корея в последнее время не сообщает о новых подтвержденных смертельных случаях.

Наибольшее число заразившихся за день в КНДР зафиксировали 15 мая. В тот день заболевание выявили у 392 920 человек.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.