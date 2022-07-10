Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

В КНДР число заболевших лихорадкой третий день подряд составило менее 2 тысяч за сутки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В КНДР число заболевших лихорадкой третий день подряд составило менее 2 тысяч за сутки. Об этом в субботу сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, за сутки симптомы лихорадки выявили у более 1590 человек. Общее число заразившихся с конца апреля составило свыше 4,76 млн человек, за это время от болезни умерли 74 инфицированных.

"Ренхап" отмечает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

12 мая Пхеньян сообщил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев COVID-19.

На прошлой неделе органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания коронавирусом в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

Хроника 09 января 2020 года – 10 июля 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });