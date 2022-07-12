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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские космонавты должны прекратить работу с европейским манипулятором ERA на МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее во вторник Европейское космическое агентство (ESA) объявило о прекращении ранее приостановленного сотрудничества с российской госкорпорацией "Роскосмос" по марсианской программе ExoMars. "Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars", - сообщил глава ESA Йозеф Ашбахер в соцсетях.

По словам Рогозина, "Роскосмос" предпримет "все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля". "Казачок" вернется в родную станицу", - отметил он.

В пресс-службе "Роскосмоса" отмечали, что госкорпорация пока не получала от ESA официального уведомления о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, но сожалеет о подобном решении.

"Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, поэтому приходится реагировать только на "Твиттер-дипломатию", - сообщили в пресс-службе.

"Очень жаль, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важными, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран. Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнёров из дружественных стран", - говорится в сообщении.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.

Роскосмос МКС Дмитрий Рогозин
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