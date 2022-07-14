В Запорожской области решили в начале осени провести референдум о вхождении в состав РФ

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации состоится в начале осени, сообщил в четверг журналистам глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Мною, как главой военно-гражданской администрацией Запорожской области, принято решение о проведении референдума, который состоится в начале осени. Прорабатываются механизмы. Референдум определит, чего хотят жители Запорожской области и как они хотят жить", - сказал Балицкий.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

Позже Песков пояснил, что принимать решение о референдумах должны не в Кремле, и для этого "необходимо создать соответствующие условия". Прежде всего, нужно обеспечить безопасность жителей, подчеркнул он.